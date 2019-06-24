Milli Savunma Bakanı Akar, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile görüştükten sonra konuştu
19 dakika önce
Milli Savunma Bakanı Akar, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile görüştükten sonra konuştu(Tür: Ankara)
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 02:32 Kaynak: DHA
Milli Savunma Bakanı Akar, MHP
Genel Başkanı Bahçeli ile görüştükten sonra konuştu
(Tür: Ankara
)
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