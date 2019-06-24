Son Dakika Haberleri: Milli Savunma Bakanı Akar, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile görüştükten sonra konuştu
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Milli Savunma Bakanı Akar, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile görüştükten sonra konuştu

19 dakika önce

Milli Savunma Bakanı Akar, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile görüştükten sonra konuştu(Tür: Ankara)

Milli Savunma Bakanı Akar, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile görüştükten sonra konuştu
(Tür: Ankara)
Milli Savunma Bakanı Akar, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile görüştükten sonra konuştu
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 02:32 Kaynak: DHA
Ankara, Devlet Bahçeli, MHP, Hulusi Akar, Güncel
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