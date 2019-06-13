Son Dakika Haberleri: Milli Savunma Bakanı Akar, MHP Grup Başkanvekili Akçay ile görüştü
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Milli Savunma Bakanı Akar, MHP Grup Başkanvekili Akçay ile görüştü

6 saat önce

-Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ile görüştü.

Milli Savunma Bakanı Akar, MHP Grup Başkanvekili Akçay ile görüştü, System.String[]
-Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ile görüştü. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ile bir araya geldi. Bakan Akar, yeni askerlik yasasına yönelik olarak gruplarla görüştüklerini, grupların sorularını cevapladıklarını söyleyerek, "Bu yasanın mükemmel şekilde çıkması için gayret gösteriyoruz" dedi. MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ise kanun teklifini desteklediklerini belirterek, Bakan'a teşekkür etti. Akçay, tarih ile ilgili soruya askerlik kanununu önemine değindi.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 07:31 Kaynak: İHA
Hulusi Akar, MHP, Akçay, Güncel
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