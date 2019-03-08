Milli Savunma Bakanı Akar: "Mili Politikalarımız Çerçevesinde Dün Neysek Bugün de Oyuz. Bunun En...
35 dakika önce
Milli Savunma Bakanı Akar: "Mili politikalarımız çerçevesinde dün neysek bugün de oyuz. Bunun en tipik göstergesi, NATO'ya karşı sorumluluklarımızı yerine getiriyoruz, NATO Genel Sekreteri de bunu her zaman teyit ediyor.
Milli Savunma Bakanı
Akar: "Mili politikalarımız çerçevesinde dün neysek bugün de oyuz. Bunun en tipik göstergesi, NATO'ya karşı sorumluluklarımızı yerine getiriyoruz, NATO Genel Sekreteri de bunu her zaman teyit ediyor."
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 12:52 Kaynak: AA
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