Son Dakika Haberleri: Milli Savunma Bakanı Akar: "Mili Politikalarımız Çerçevesinde Dün Neysek Bugün de Oyuz. Bunun En...

Milli Savunma Bakanı Akar: "Mili Politikalarımız Çerçevesinde Dün Neysek Bugün de Oyuz. Bunun En...

35 dakika önce

Milli Savunma Bakanı Akar: "Mili politikalarımız çerçevesinde dün neysek bugün de oyuz. Bunun en tipik göstergesi, NATO'ya karşı sorumluluklarımızı yerine getiriyoruz, NATO Genel Sekreteri de bunu her zaman teyit ediyor.

Milli Savunma Bakanı Akar:
Milli Savunma Bakanı Akar: "Mili politikalarımız çerçevesinde dün neysek bugün de oyuz. Bunun en tipik göstergesi, NATO'ya karşı sorumluluklarımızı yerine getiriyoruz, NATO Genel Sekreteri de bunu her zaman teyit ediyor."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 12:52 Kaynak: AA

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