Son Dakika Haberleri: Milli Savunma Bakanı Akar: "Milletimizin Başına Musallat Olan Bu Terör Belasını Ülkemizde...

Milli Savunma Bakanı Akar: "Milletimizin Başına Musallat Olan Bu Terör Belasını Ülkemizde...

8 dakika önce

Milli Savunma Bakanı Akar: "Milletimizin başına musallat olan bu terör belasını ülkemizde bitireceğiz, yurt dışında bitireceğiz.

Milli Savunma Bakanı Akar:
Milli Savunma Bakanı Akar: "Milletimizin başına musallat olan bu terör belasını ülkemizde bitireceğiz, yurt dışında bitireceğiz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 04:10 Kaynak: AA

Hulusi Akar, Güncel
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