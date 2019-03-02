Milli Savunma Bakanı Akar: "Milletimizin Başına Musallat Olan Bu Terör Belasını Ülkemizde...
8 dakika önce
Milli Savunma Bakanı Akar: "Milletimizin başına musallat olan bu terör belasını ülkemizde bitireceğiz, yurt dışında bitireceğiz.
Milli Savunma Bakanı
Akar: "Milletimizin başına musallat olan bu terör belasını ülkemizde bitireceğiz, yurt dışında bitireceğiz."
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Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 04:10 Kaynak: AA
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