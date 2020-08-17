Milli Savunma Bakanı Akar, Milli Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz Es-Serrac ile... - Son Dakika

Milli Savunma Bakanı Akar, Milli Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz Es-Serrac ile bir araya geldi

ANKARA - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile geldiği Libya'nın başkenti Trablus'ta, Savunma Güvenlik İşbirliği ve Eğitim Yardım Danışma Komutanlığındaki inceleme ve denetlemelerinin ardından Başbakanlık Sarayı'na geçti.

Bakan Akar burada Milli Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac ve Katar Savunma Bakanı Halid bin Muhammed el-Atiyye ile üçlü görüşme gerçekleştirdi. Baş başa gerçekleştirilen üçlü görüşmenin ardından es-Serrac ve Bakanlar Akar ve el-Atiyye heyetlerarası toplantıya başkanlık etti. Toplantıya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler de katıldı. Bakan Akar görüşmede Libya ile 500 yıllık ortak tarihimizi hatırlatarak, Türkiye'nin zor günlerde Libya'nın yanında olduğunu ve olmaya devam edeceğini belirtti. Bakan Akar, Türkiye'nin Libya'ya yönelik askeri eğitim ve danışmanlık kapsamındaki desteğinin süreceğini, Libya'da barış ve istikrarın sağlanmasının tüm bölgenin yararına olduğunu, bunun için Katar ile de birlikte çalışmaya devam edileceğini vurguladı.