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Milli Savunma Bakanı Akar: "MKE'nin özelleştirilmesi söz konusu değil. Özel sektör nasıl...
6 saat önce
Milli Savunma Bakanı Akar: "MKE'nin özelleştirilmesi söz konusu değil. Özel sektör nasıl çalışıyorsa, benzer bir yöntemle modernize edilecek.
Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 06:14 Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanı Akar: "MKE'nin özelleştirilmesi söz konusu değil. Özel sektör nasıl çalışıyorsa, benzer bir yöntemle modernize edilecek."
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