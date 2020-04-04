Milli Savunma Bakanı Akar: "MKEK tarafından haftada çeşitli tipte 2,5 milyon maske ve yüz bin tulum... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Milli Savunma Bakanı Akar: 'MKEK tarafından haftada çeşitli tipte 2,5 milyon maske ve yüz bin tulum... - Son Dakika

Milli Savunma Bakanı Akar: "MKEK tarafından haftada çeşitli tipte 2,5 milyon maske ve yüz bin tulum...

16 dakika önce

Milli Savunma Bakanı Akar: "MKEK tarafından haftada çeşitli tipte 2,5 milyon maske ve yüz bin tulum üretimi için çalışmalarımızı tamamladık.

Milli Savunma Bakanı Akar:

Milli Savunma Bakanı Akar: "MKEK tarafından haftada çeşitli tipte 2,5 milyon maske ve yüz bin tulum üretimi için çalışmalarımızı tamamladık."

Hulusi Akar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.04.2020 10:00 Kaynak: AA

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