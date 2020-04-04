Son Dakika › Güncel › Milli Savunma Bakanı Akar: 'MKEK tarafından haftada çeşitli tipte 2,5 milyon maske ve yüz bin tulum... - Son Dakika
Milli Savunma Bakanı Akar: "MKEK tarafından haftada çeşitli tipte 2,5 milyon maske ve yüz bin tulum...
16 dakika önce
Milli Savunma Bakanı Akar: "MKEK tarafından haftada çeşitli tipte 2,5 milyon maske ve yüz bin tulum üretimi için çalışmalarımızı tamamladık.
Milli Savunma Bakanı Akar: "MKEK tarafından haftada çeşitli tipte 2,5 milyon maske ve yüz bin tulum üretimi için çalışmalarımızı tamamladık."
Haber Yayın Tarihi: 04.04.2020 10:00 Kaynak: AA
Son Dakika Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 100 bini aştı İstanbul'a giriş çıkış izni verilecek istisnalar! Vali Yerlikaya 6 madde sıraladı Koronavirüs nedeniyle evinden çıkmayan vatandaşlar, alışverişlerini sepet sarkıtarak yapmaya başladı Koronavirüs tedbirleri kapsamında 33 milyon kişinin sokağa çıkması yasaklandı