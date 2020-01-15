Milli Savunma Bakanı Akar: "(Moskova'da Türkiye ve Suriye istihbarat başkanlarının görüşmesi)... - Son Dakika
Son Dakika Politika Milli Savunma Bakanı Akar: '(Moskova'da Türkiye ve Suriye istihbarat başkanlarının görüşmesi)... - Son Dakika

Milli Savunma Bakanı Akar: "(Moskova'da Türkiye ve Suriye istihbarat başkanlarının görüşmesi)...

6 saat önce

Milli Savunma Bakanı Akar: "(Moskova'da Türkiye ve Suriye istihbarat başkanlarının görüşmesi) Yetkili kişiler, kurumlar ülkemizin, milletimizin güvenliği için gerekli olan yapacaktır.

Milli Savunma Bakanı Akar:

Milli Savunma Bakanı Akar: "( Moskova'da Türkiye ve Suriye istihbarat başkanlarının görüşmesi) Yetkili kişiler, kurumlar ülkemizin, milletimizin güvenliği için gerekli olan yapacaktır." - ANKARA

Hulusi Akar, Moskova, Türkiye, Suriye, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 01:02 Kaynak: İHA
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