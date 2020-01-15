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Milli Savunma Bakanı Akar: "(Moskova'da Türkiye ve Suriye istihbarat başkanlarının görüşmesi)...
6 saat önce
Milli Savunma Bakanı Akar: "(Moskova'da Türkiye ve Suriye istihbarat başkanlarının görüşmesi) Yetkili kişiler, kurumlar ülkemizin, milletimizin güvenliği için gerekli olan yapacaktır.
Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 01:02 Kaynak: İHA
Milli Savunma Bakanı Akar: "( Moskova'da Türkiye ve Suriye istihbarat başkanlarının görüşmesi) Yetkili kişiler, kurumlar ülkemizin, milletimizin güvenliği için gerekli olan yapacaktır." - ANKARA
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