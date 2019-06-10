Son Dakika Haberleri: Milli Savunma Bakanı Akar, Nahçıvan'da
Son Dakika Güncel Haber

Milli Savunma Bakanı Akar, Nahçıvan'da

5 saat önce

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan'a bağlı Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nin Meclis Başkanı Vasıf Talibov ile görüştü.

Milli Savunma Bakanı Akar, Nahçıvan'da, System.String[]
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan'a bağlı Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nin Meclis Başkanı Vasıf Talibov ile görüştü.
Akar, Türk ve Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerince müşterek düzenlenen Sarsılmaz Kardeşlik 2019 Tatbikatı'nın seçkin gözlemci gününe katılmak üzere geldiği Azerbaycan'a bağlı Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nde çeşitli ziyaretlerde de bulundu.
Bakan Akar, Nahçıvan Müstakil Karma Ordu Komutanlığı ile Haydar Aliyev Askeri Lisesi'ndeki ziyaretin ardından Devlet Konukevi'ne geçti.
Akar, burada Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nin Meclis Başkanı Vasıf Talibov ile bir araya geldi. Görüşmede, Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov da yer aldı.
Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 07:19 Kaynak: AA
Meclis Başkanı, Azerbaycan, Hulusi Akar, Nahçıvan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun VIP krizinin detaylarını anlattı: İmamoğlu valiye "it" demedi PKK'lı teröristler yol çalışması yapan işçilere saldırdı: 2 ölü, 1 yaralı Suriyeli göçmenler İstanbul diye Tarsus'a bırakıldı İşte ABD'deki helikopter kazası sonrası ilk görüntüler

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.6.2019 01:01:33. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Milli Savunma Bakanı Akar, Nahçıvan'da
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]