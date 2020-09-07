Kabulün, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg 'in Türkiye ve Yunanistan arasında teknik görüşmelerin başlamasına yönelik açıklamalarının ardından gerçekleşmesi önem taşıyor.

Akar, Orgeneral Peach ile Milli Savunma Bakanlığında bugün bir araya gelecek.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar , NATO Askeri Komite Başkanı Orgeneral Stuart Peach ile görüşecek.

Son Dakika › Güncel › Milli Savunma Bakanı Akar, NATO Askeri Komite Başkanı Peach ile görüştü - Son Dakika

Son Dakika: Türkiye'de 7 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 57 kişi vefat etti, 1703 vaka tespit edildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yüz yüze eğitim ve uzaktan eğitim birlikte gerçekleştirilecek

Son Dakika: Reina katliamı davasında Abdulkadir Masharipov, 40 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 1368 yıl hapis cezası aldı

Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, vatandaşları uyardı: Vakalar artıyor, 2 kat daha tedbirli olun

Galatasaray, Fatih Terim'in onayıyla Kwadwo Asamoah için Inter ile görüşmelere başladı

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