Milli Savunma Bakanı Akar, NATO Avrupa Müttefik Kuvvetler Komutanı Wolters'ı kabul etti - Son Dakika

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Milli Savunma Bakanı Akar, NATO Avrupa Müttefik Kuvvetler Komutanı Wolters'ı kabul etti
6 saat önce
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Avrupa Müttefik Kuvvetler Komutanı Orgeneral Tod Wolters'ı kabul etti.
Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 07:02 Kaynak: İHA
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Avrupa Müttefik Kuvvetler Komutanı Orgeneral Tod Wolters'ı kabul etti.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Avrupa Müttefik Kuvvetler Komutanı Orgeneral Tod Wolters'ı kabul etti. Bakanlıkta gerçekleşen görüşme basına kapalı gerçekleşti. - ANKARA
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