Milli Savunma Bakanı Akar, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile bir araya geldi
1 saat önce
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir araya geldi.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 08:10 Kaynak: İHA
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg
ile bir araya geldi.
NATO Savunma Bakanları Toplantısı için Belçika
'nın başkenti Brüksel
'de bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir araya geldi. Milli Savunma Bakanlığı
tarafından görüşmeye dair yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir araya geldi. NATO Karargahındaki görüşmede bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu" denildi. - BRÜKSEL
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