Son Dakika Haberleri: - Milli Savunma Bakanı Akar, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile bir araya geldi
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- Milli Savunma Bakanı Akar, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile bir araya geldi

1 saat önce

- Milli Savunma Bakanı Akar, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile bir araya geldiBRÜKSEL - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir araya geldi.

- Milli Savunma Bakanı Akar, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile bir araya geldi
BRÜKSEL - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir araya geldi.
NATO Savunma Bakanları Toplantısı için Belçika'nın başkenti Brüksel'de bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir araya geldi. Milli Savunma Bakanlığı tarafından görüşmeye dair yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir araya geldi. NATO Karargahındaki görüşmede bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu" denildi.
- Milli Savunma Bakanı Akar, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile bir araya geldi
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 10:02 Kaynak: İHA
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