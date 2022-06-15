Bu kapsamda Akar, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile de bir araya geldi. Görüşmede, NATO gündemindeki konuların ele alındığı öğrenildi.

Kaynak: AA

Jens Stoltenberg, Hulusi Akar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Milli Savunma Bakanı Akar, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü - Son Dakika

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