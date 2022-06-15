Milli Savunma Bakanı Akar, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü - Son Dakika
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Milli Savunma Bakanı Akar, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü

15.06.2022 21:51
Milli Savunma Bakanı Akar, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü.

Bakan Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı dolayısıyla geldiği NATO Karargahı'ndaki temaslarına devam ediyor.

Bu kapsamda Akar, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile de bir araya geldi. Görüşmede, NATO gündemindeki konuların ele alındığı öğrenildi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya- Ukrayna bağlamındaki gelişmelerin ele alındığı çalışma yemeğine de katıldı.

YORUMLAR
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği için 2 şart Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği için 2 şart NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, 'Türkiye'nin Finlandiya ve İsveç'in üyeliği konusundaki endişeleri üzerinde çalışıyoruz' dedi. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, 'Türkiye'nin Finlandiya ve İsveç'in üyeliği konusundaki endişeleri üzerinde çalışıyoruz' dedi.
Kaynak: AA

Jens Stoltenberg, Hulusi Akar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Milli Savunma Bakanı Akar, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü - Son Dakika

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