Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanı Akar, NATO Karargahına geldi - Son Dakika
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Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanı Akar, NATO Karargahına geldi

16.03.2022 13:27
Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanı Akar, NATO Karargahına geldi

Son dakika haberleri: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, olağanüstü NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere NATO Karargahına geldi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, olağanüstü NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere NATO Karargahına geldi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Karargahına geldi. Türkiye'nin NATO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Basat Öztürk ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Bakan Akar, NATO Daimi Temsilciliği ile Türk Askeri Temsilciliğini ziyaret etti. Personelle görüşüp devam eden çalışmalara ilişkin bilgi alan Bakan Akar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde uluslararası alanda bir özne haline gelen Türkiye'nin çok önemli çalışmalar yaptığını, ciddi başarılar sağladığını belirtti. Bakan Akar, farklı faktörler ve etkenler nedeniyle hassas bir dönemden geçildiğini ifade ederek, çalışmaların daha büyük bir hassasiyetle devam etmesinin önemini vurguladı.

(Utku Şimşek/ İHA)

Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanı Akar, NATO Karargahına geldi
Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanı Akar, NATO Karargahına geldi
Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanı Akar, NATO Karargahına geldi
Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanı Akar, NATO Karargahına geldi
Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanı Akar, NATO Karargahına geldi
Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanı Akar, NATO Karargahına geldi

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Son dakika haber: Akar, NATO karargahına geldi Son dakika haber: Akar, NATO karargahına geldi Milli Savunma Bakanı Akar, Kanada Savunma Bakanı Anand ile görüştü Milli Savunma Bakanı Akar, Kanada Savunma Bakanı Anand ile görüştü

Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanı Akar, NATO Karargahına geldi - Son Dakika


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