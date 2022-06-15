Milli Savunma Bakanı Akar, NATO Karargahı'na geldi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere NATO Karargahı'na geldi.

Türkiye'nin NATO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Basat Öztürk, TMR Başkanı Korgeneral İsmail Üner ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Akar, NATO Daimi Temsilciliği ile Türk Askeri Temsilciliğini ziyaret etti.

Buradaki çalışmalara ilişkin bilgi alan Bakan Akar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde uluslararası alanda bir özne haline gelen Türkiye'nin çok önemli çalışmalar yaptığını, ciddi başarılar sağladığını belirtti.

Akar, farklı faktörler nedeniyle hassas bir dönemden geçildiğini ifade ederek, gerek Türkiye'nin savunma ve güvenliği gerekse ittifakın faaliyetleri kapsamında çalışmaların daha büyük hassasiyetle devam etmesinin önemini vurguladı.?

Öte yandan Bakan Akar, NATO Karargahı'na gelişinde NATO Savunma Bakanları Toplantısının bir bölümüne davetli olarak katılacak Ukrayna'nın Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile karşılaştı.

Akar ile Reznikov ayaküstü bir süre görüştü.