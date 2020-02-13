Milli Savunma Bakanı Akar, NATO Karargahı'nda - İkinci gün oturumları - Son Dakika

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Milli Savunma Bakanı Akar, NATO Karargahı'nda - İkinci gün oturumları
6 saat önce
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ikinci gün oturumlarına katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 02:03 Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ikinci gün oturumlarına katıldı.
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