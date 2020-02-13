Milli Savunma Bakanı Akar, NATO Karargahı'nda - İkinci gün oturumları - Son Dakika
Son Dakika Güncel Milli Savunma Bakanı Akar, NATO Karargahı'nda - İkinci gün oturumları - Son Dakika

Milli Savunma Bakanı Akar, NATO Karargahı'nda - İkinci gün oturumları

6 saat önce

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ikinci gün oturumlarına katıldı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ikinci gün oturumlarına katıldı.

Milli Savunma Bakanı Akar, NATO Karargahı'nda - İkinci gün oturumları

Hulusi Akar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 02:03 Kaynak: AA
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