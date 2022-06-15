Gürcistan Savunma Bakanı Juansher Burchuladze, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile görüşen Akar, İtalya Savunma Bakanı Lorenzo Guerini ve Almanya Savunma Bakanı Christine Lambrecht ile de bir araya geldi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Milli Savunma Bakanı Akar, NATO Karargahı'nda ikili görüşmelerde bulundu - Son Dakika

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