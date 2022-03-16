Milli Savunma Bakanı Akar, NATO Karargahına geldi - Son Dakika

- Milli Savunma Bakanı Akar, NATO Karargahına geldi

BRÜKSEL - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, olağanüstü NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere NATO Karargahına geldi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Karargahına geldi. Türkiye'nin NATO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Basat Öztürk ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Bakan Akar, NATO Daimi Temsilciliği ile Türk Askeri Temsilciliğini ziyaret etti. Personelle görüşüp devam eden çalışmalara ilişkin bilgi alan Bakan Akar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde uluslararası alanda bir özne haline gelen Türkiye'nin çok önemli çalışmalar yaptığını, ciddi başarılar sağladığını belirtti. Bakan Akar, farklı faktörler ve etkenler nedeniyle hassas bir dönemden geçildiğini ifade ederek, çalışmaların daha büyük bir hassasiyetle devam etmesinin önemini vurguladı.