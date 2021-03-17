Milli Savunma Bakanı Akar, NATO'nun Afganistan için gerçekleştirilen toplantısına katıldı - Son Dakika

Milli Savunma Bakanı Akar, NATO'nun Afganistan için gerçekleştirilen toplantısına katıldı
17.03.2021 19:07
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO'nun Kararlı Destek Misyonu çerçevesinde Afganistan'ın Almanya sorumluluğundaki kuzey bölgesine birlik katkısında bulunan ülkelerin telekonferans yöntemiyle gerçekleşen toplantısına katıldı.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO'nun Kararlı Destek Misyonu çerçevesinde Afganistan'ın Almanya sorumluluğundaki kuzey bölgesine birlik katkısında bulunan ülkelerin telekonferans yöntemiyle gerçekleşen toplantısına katıldı.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Akar'ın Ankara'dan katıldığı toplantıda Afganistan'daki son askeri gelişmeler ele alınarak görüş alışverişinde bulunuldu.
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