Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Belçika'nın başkenti Brüksel'e gitti.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılacak.
Ukrayna ile Rusya arasındaki gerilimin arttığı bir dönemde gerçekleştirilecek toplantı, 16-17 Şubat'ta NATO Karargahı'nda yapılacak.
Toplantı kapsamında düzenlenecek Nükleer Planlama Grubu, Avrupa'da Güvenlik Durumu ve Caydırıcılık-Savunma konulu oturumlar ile diğer oturumlara katılacak Akar'ın, aralarında İngiltere, Romanya, Hollanda, Letonya, Estonya ve Kuzey Makedonya'nın da bulunduğu bazı ülkelerin savunma bakanları ile ikili görüşmeler yapması planlanıyor.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Milli Savunma Bakanı Akar, NATO toplantısı için Brüksel'e gitti - Son Dakika