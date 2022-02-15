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Milli Savunma Bakanı Akar, NATO toplantısı için Brüksel'e gitti - Son Dakika

Milli Savunma Bakanı Akar, NATO toplantısı için Brüksel'e gitti

15.02.2022 18:48
Milli Savunma Bakanı Akar, NATO toplantısı için Brüksel'e gitti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Belçika'nın başkenti Brüksel'e gitti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Belçika'nın başkenti Brüksel'e gitti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılacak.

Ukrayna ile Rusya arasındaki gerilimin arttığı bir dönemde gerçekleştirilecek toplantı, 16-17 Şubat'ta NATO Karargahı'nda yapılacak.

Toplantı kapsamında düzenlenecek Nükleer Planlama Grubu, Avrupa'da Güvenlik Durumu ve Caydırıcılık-Savunma konulu oturumlar ile diğer oturumlara katılacak Akar'ın, aralarında İngiltere, Romanya, Hollanda, Letonya, Estonya ve Kuzey Makedonya'nın da bulunduğu bazı ülkelerin savunma bakanları ile ikili görüşmeler yapması planlanıyor.

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Hulusi Akar, Brüksel, Belçika, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Milli Savunma Bakanı Akar, NATO toplantısı için Brüksel'e gitti - Son Dakika


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