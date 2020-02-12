Milli Savunma Bakanı Akar, NATO zirvesinde mevkidaşları ile bir araya geldi - Son Dakika
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Milli Savunma Bakanı Akar, NATO zirvesinde mevkidaşları ile bir araya geldi

6 saat önce

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı için gittiği Brüksel'de temaslara devam ediyor.

Milli Savunma Bakanı Akar, NATO zirvesinde mevkidaşları ile bir araya geldi, System.String[]

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı için gittiği Brüksel'de temaslara devam ediyor. NATO oturumlarına katılan Bakan Akar, ABD Savunma Bakanı Mark Esper, İtalya Savunma Bakanı Lorenzo Guerini ve Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak ile ayrı ayrı bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları toplantısı için gittiği NATO Karargahı'nda oturumların yanı sıra mevkidaşları ile de görüşmeler sürdürüyor. ABD Savunma Bakanı Esper ile bir araya gelen Bakan Akar, ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulundu. Bakan Akar, İtalya Savunma Bakanı Lorenzo Guerini ve Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak ile de görüşme gerçekleştirdi.

(İHA)

James Mattis, Hulusi Akar, Brüksel, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 09:05 Kaynak: İHA
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