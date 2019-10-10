Milli Savunma Bakanı Akar: "Operasyon başarılı bir şekilde devam ediyor. Askerin morali çok yüksek."
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Milli Savunma Bakanı Akar: "Operasyon başarılı bir şekilde devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 12:58 Kaynak: İHA
Milli Savunma Bakanı Akar: "Operasyon başarılı bir şekilde devam ediyor. Askerin morali çok yüksek." - ANKARA
İşte Barış Pınarı Harekatı'na destek veren ve vermeyen ülkeler HDP'li Temelli ve Buldan'a operasyon hakkındaki açıklamalarından dolayı soruşturma başlatıldı Bakanlıktan "Barış Pınarı"na iş makinesi desteği MSB, "Sadece teröristler hedef alınıyor" diyerek bombalama anının görüntüsünü paylaştı