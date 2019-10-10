Son Dakika Haberleri: Milli Savunma Bakanı Akar: "Operasyon başarılı bir şekilde devam ediyor. Askerin morali çok yüksek"
Son Dakika Genel Milli Savunma Bakanı Akar: 'Operasyon başarılı bir şekilde devam ediyor. Askerin morali çok yüksek'

Milli Savunma Bakanı Akar: "Operasyon başarılı bir şekilde devam ediyor. Askerin morali çok yüksek"

1 saat önce

Milli Savunma Bakanı Akar: "Operasyon başarılı bir şekilde devam ediyor.

Milli Savunma Bakanı Akar: "Operasyon başarılı bir şekilde devam ediyor. Askerin morali çok yüksek"

Milli Savunma Bakanı Akar: Operasyon başarılı bir şekilde devam ediyor. Askerin morali çok yüksek

Hulusi Akar, Genel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 01:32 Kaynak: İHA
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