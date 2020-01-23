Son Dakika › Politika › Milli Savunma Bakanı Akar: 'Orada bizim eğitim ve danışmanlık timimiz var. Libyalı kardeşlerimizin... - Son Dakika
Milli Savunma Bakanı Akar: "Orada bizim eğitim ve danışmanlık timimiz var. Libyalı kardeşlerimizin...
6 saat önce
Milli Savunma Bakanı Akar: "Orada bizim eğitim ve danışmanlık timimiz var. Libyalı kardeşlerimizin eğitimi için gerekli desteği sağlıyor, danışmanlık hizmetlerimizi sürdürüyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 09:59 Kaynak: İHA
Milli Savunma Bakanı Akar: "Orada bizim eğitim ve danışmanlık timimiz var. Libyalı kardeşlerimizin eğitimi için gerekli desteği sağlıyor, danışmanlık hizmetlerimizi sürdürüyoruz." - ANKARA
Son Dakika Türkiye'den 16 adayı hukuksuzca silahlandıran Yunanistan'a tepki TBMM Başkanı Şentop, Davutoğlu'nun, "Kendi dokunulmazlığımı kaldırdım" sözlerine yanıt verdi ABB Başkanı Mansur Yavaş, "Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?" sorusuna yanıt verdi Ameliyat olan oğlunu hastanede öldüren anne: Cennete gidecek diye yaptım