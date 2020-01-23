Milli Savunma Bakanı Akar: "Orada bizim eğitim ve danışmanlık timimiz var. Libyalı kardeşlerimizin... - Son Dakika
Son Dakika Politika Milli Savunma Bakanı Akar: 'Orada bizim eğitim ve danışmanlık timimiz var. Libyalı kardeşlerimizin... - Son Dakika

Milli Savunma Bakanı Akar: "Orada bizim eğitim ve danışmanlık timimiz var. Libyalı kardeşlerimizin...

6 saat önce

Milli Savunma Bakanı Akar: "Orada bizim eğitim ve danışmanlık timimiz var. Libyalı kardeşlerimizin eğitimi için gerekli desteği sağlıyor, danışmanlık hizmetlerimizi sürdürüyoruz.

Milli Savunma Bakanı Akar:

Milli Savunma Bakanı Akar: "Orada bizim eğitim ve danışmanlık timimiz var. Libyalı kardeşlerimizin eğitimi için gerekli desteği sağlıyor, danışmanlık hizmetlerimizi sürdürüyoruz." - ANKARA

Hulusi Akar, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 09:59 Kaynak: İHA
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