Milli Savunma Bakanı
Akar, Orgeneral Hulusi Akar
Camii'nde Cuma namazı kıldı
KAYSERİ - Bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Kayseri
'ye gelen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cuma namazını ismini taşıyan Orgeneral Hulusi Akar Camii'nde kıldı. Namaz çıkışında vatandaşlarla sohbet eden Bakan Akar, cenaze namazına da katıldı.
Kayseri 1. Komando
Tugayı'nda verilecek olan iftar katılmak üzere Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler
ve diğer kuvvet komutanları ile beraber Kayseri'ye geldi. Erkilet
Havalanı'na iniş yapan Bakan Akar, buradan Asri Mezarlık içerisinde bulunan ve isminin verildiği Orgeneral Hulusi Akar Camii'ne gelerek Cuma namazını kıldı. Namaz çıkışında vatandaşlarla sohbet eden Akar, cenaze namazına da katılarak tabutlara omuz verdi.
Bakan Akar'a, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç
ve protokol üyeleri de eşlik etti.