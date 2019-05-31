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Milli Savunma Bakanı Akar, Orgeneral Hulusi Akar Camii'nde Cuma namazı kıldı

1 saat önce

Milli Savunma Bakanı Akar, Orgeneral Hulusi Akar Camii'nde Cuma namazı kıldıKAYSERİ - Bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Kayseri'ye gelen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cuma namazını ismini taşıyan Orgeneral Hulusi Akar Camii'nde kıldı.

Milli Savunma Bakanı Akar, Orgeneral Hulusi Akar Camii'nde Cuma namazı kıldı
KAYSERİ - Bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Kayseri'ye gelen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cuma namazını ismini taşıyan Orgeneral Hulusi Akar Camii'nde kıldı. Namaz çıkışında vatandaşlarla sohbet eden Bakan Akar, cenaze namazına da katıldı.
Kayseri 1. Komando Tugayı'nda verilecek olan iftar katılmak üzere Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve diğer kuvvet komutanları ile beraber Kayseri'ye geldi. Erkilet Havalanı'na iniş yapan Bakan Akar, buradan Asri Mezarlık içerisinde bulunan ve isminin verildiği Orgeneral Hulusi Akar Camii'ne gelerek Cuma namazını kıldı. Namaz çıkışında vatandaşlarla sohbet eden Akar, cenaze namazına da katılarak tabutlara omuz verdi.
Bakan Akar'a, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve protokol üyeleri de eşlik etti.
Milli Savunma Bakanı Akar, Orgeneral Hulusi Akar Camii'nde Cuma namazı kıldı
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 02:54 Kaynak: İHA
Kayseri, Hulusi Akar, Genel
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