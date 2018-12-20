Son Dakika Haberleri: Milli Savunma Bakanı Akar, Pakistan Başbakanı Khan ile Görüştü

Milli Savunma Bakanı Akar, Pakistan Başbakanı Khan ile Görüştü

10 saat önce

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da Pakistan Başbakanı İmran Khan tarafından kabul edildi.

Milli Savunma Bakanı Akar, Pakistan Başbakanı Khan ile Görüştü, System.String[]
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da Pakistan Başbakanı İmran Khan tarafından kabul edildi.

Pakistan'a ziyaret düzenleyen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İslambad'da Pakistan Başbakanı İmran Khan tarafından kabul edildi. Görüşmede iki ülke arasında ilişkiler değerlendirilirken, Khan'ın Türkiye'deki sosyoekonomik gelişmeleri takip ettiği ve Türkiye'yi bu konuda taktir ettiği belirtildi. Khan'ın, Bakan Akar'a Türkiye'deki gelişmelerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde artarak devam edeceğini umduğunu aktardığı öğrenildi. - İSLAMABAD

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 07:57 Kaynak: İHA

İmran Khan, Pakistan, Hulusi Akar, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Pakdemirli, Murat Özdemir'in İşkence Ettiği Papağanla İlgili Açıklama Yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Farsça Okuduğu Şiirle Dinleyenleri Kendisine Hayran Bıraktı

DİSK ile KESK'ten Ek Zam ve Asgari Ücret Açıklaması TBMM Başkanı Yıldırım, Köprü Geçiş Cezalarının Affedileceğini Açıkladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2018 06:27:28. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Milli Savunma Bakanı Akar, Pakistan Başbakanı Khan ile Görüştü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]