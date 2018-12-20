Milli Savunma Bakanı Akar, Pakistan Başbakanı Khan ile Görüştü
10 saat önce
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da Pakistan Başbakanı İmran Khan tarafından kabul edildi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
, Pakistan
'ın başkenti İslamabad'da Pakistan Başbakanı İmran Khan
tarafından kabul edildi. Pakistan'a ziyaret düzenleyen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İslambad'da Pakistan Başbakanı İmran Khan tarafından kabul edildi. Görüşmede iki ülke arasında ilişkiler değerlendirilirken, Khan'ın Türkiye
'deki sosyoekonomik gelişmeleri takip ettiği ve Türkiye'yi bu konuda taktir ettiği belirtildi. Khan'ın, Bakan Akar'a Türkiye'deki gelişmelerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın liderliğinde artarak devam edeceğini umduğunu aktardığı öğrenildi.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 08:06 Kaynak: İHA
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