Milli Savunma Bakanı Akar, Pakistan'da
13 saat önce
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi ile görüştü.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
, Pakistan Cumhurbaşkanı
Arif Alvi ile görüştü.
Akar, Pakistan Genelkurmay Başkanlığını ziyaretinin ardından Pakistan Savunma Bakanlığına geçti.
Savunma Bakanı Pervez Hattak ile görüşen Bakan Akar, daha sonra Başbakanlığı ziyaret etti. Pakistan Başbakanı İmran Han
ile bir araya gelen Akar'ın bir sonraki durağı ise Cumhurbaşkanlığı oldu.
Milli Savunma Bakanı Akar burada Cumhurbaşkanı Arif Alvi ile görüştü.
Görüşmelere, Türkiye
'nin İslamabad Büyükelçisi İhsan Mustafa Yurdakul
da katıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 05:43 Kaynak: AA
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