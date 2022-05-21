Milli Savunma Bakanı Akar, Pakistan Savunma Bakanı Asif ile görüştü - Son Dakika
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Milli Savunma Bakanı Akar, Pakistan Savunma Bakanı Asif ile görüştü

21.05.2022 22:46

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pakistan Savunma Bakanı Khawaja Muhammad Asif ile görüştü.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pakistan Savunma Bakanı Khawaja Muhammad Asif ile görüştü.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile Karaçi Tersanesi'ndeki Pakistan MİLGEM Projesi'nin üçüncü gemisi Badr'in denize indirme törenine katılan Akar, daha sonra İslamabad'a geçti. Bakan Akar, başkentteki programı kapsamında bu sabah Pakistan Savunma Bakanı Khawaja Muhammed Asif ile bir araya geldi.

Bakan Akar ve Asif arasındaki görüşmede ikili, bölgesel savunma ve güvenlik konuları ele alındı, savunma sanayiinde iş birliği imkanlarına ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu. Görüşmede iki ülke arasında askeri iş birliğinin daha da artırılmasının önemine değinildiği ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Türkiye'nin Keşmir konusundaki desteğinin her vesileyle dile getirildiği ifade edildi.

Milli Savunma Bakanı Akar, Pakistan Savunma Bakanı Asif ile görüştü
Milli Savunma Bakanı Akar, Pakistan Savunma Bakanı Asif ile görüştü
Milli Savunma Bakanı Akar, Pakistan Savunma Bakanı Asif ile görüştü
Milli Savunma Bakanı Akar, Pakistan Savunma Bakanı Asif ile görüştü

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Milli Savunma Bakanı Akar, Pakistan Savunma Bakanı Asif ile görüştü - Son Dakika


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