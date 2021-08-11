Son dakika! İSLAMABAD - Milli Savunma Bakanı Akar, Pakistan Savunma Üretim Bakanı Jalal ile görüştü - Son Dakika

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pakistan Savunma Üretim Bakanı Zobaida Jalal ile bir araya geldi.

Bakan Akar, Cumhurbaşkanı Arif Alvi görüşmesinin ardından, Pakistan Savunma Üretim Bakanı Jalal ile Parlamento binasındaki makamında görüştü.

Görüşmede, Akar, iki ülkenin savunma sanayisi alanındaki iş birliğinin geldiği düzeyden duyulan memnuniyetle bu seviyenin daha da artırılmasının önemine değindi.

Akar, ayrıca FETÖ başta olmak üzere terörle mücadelede birlikte hareket edilmesinin gerekliliğine vurgu yaptı.