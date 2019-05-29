Son Dakika Haberleri: Pençe Hareketı'nda ilk kez yerli ve milli kara ateş destek vasıtaları kullanıldı
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Pençe Hareketı'nda ilk kez yerli ve milli kara ateş destek vasıtaları kullanıldı

54 dakika önce

Milli Savunma Bakanı Akar, "Kandil, Asos ve diğer yerlerde de tespit edilen terör hedefleri ilk defa tamamen yerli ve milli kara ateş destek vasıtalarımızla vurulmaktadır" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Kuzey Irak'ta devam eden harekatla ilgili "Pençe Harekatı'nın tamamlanmasıyla amacımız, ülkemize bu bölgeden mevcut terör tehdidinin tamamen ortadan kaldırılmasıdır" ifadelerini kullandı.

Akar açıklamasının devamında şunları belitti:

"Mehmetçik tarafından teröristlerin bu bölgede girilmedik mağarası, ini kalmayacak. Bunlar tamamen tahrip edilecek.

Kandil, Asos ve diğer yerlerde de tespit edilen terör hedefleri ilk defa tamamen yerli ve milli kara ateş destek vasıtalarımızla vurulmaktadır.

İdlib'de bir an önce istikrarın sağlanması ve ateşkesin hakim olması için Rusya ile temaslarımızı sürdürüyoruz."

Pençe Hareketı'nda ilk kez yerli ve milli kara ateş destek vasıtaları kullanıldı
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 03:57 Kaynak: AA
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