Son Dakika Haberleri: Milli Savunma Bakanı Akar: "(Pençe harekatları) Teröristlerin kış tertiplenmesine geçmemeleri için...
Son Dakika Güncel Milli Savunma Bakanı Akar: '(Pençe harekatları) Teröristlerin kış tertiplenmesine geçmemeleri için... - Son Dakika

Milli Savunma Bakanı Akar: "(Pençe harekatları) Teröristlerin kış tertiplenmesine geçmemeleri için...

6 saat önce

Milli Savunma Bakanı Akar: "(Pençe harekatları) Teröristlerin kış tertiplenmesine geçmemeleri için yapmamız gereken ne varsa onları yaptık."

Milli Savunma Bakanı Akar:

Milli Savunma Bakanı Akar: "(Pençe harekatları) Teröristlerin kış tertiplenmesine geçmemeleri için yapmamız gereken ne varsa onları yaptık."

Hulusi Akar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 11:38 Kaynak: AA
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