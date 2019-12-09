Son Dakika › Güncel › Milli Savunma Bakanı Akar: '(Pençe harekatları) Teröristlerin kış tertiplenmesine geçmemeleri için... - Son Dakika
Milli Savunma Bakanı Akar: "(Pençe harekatları) Teröristlerin kış tertiplenmesine geçmemeleri için...
6 saat önce
Milli Savunma Bakanı Akar: "(Pençe harekatları) Teröristlerin kış tertiplenmesine geçmemeleri için yapmamız gereken ne varsa onları yaptık."
Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 11:38 Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanı Akar: "(Pençe harekatları) Teröristlerin kış tertiplenmesine geçmemeleri için yapmamız gereken ne varsa onları yaptık."
Bakan Akar'dan ABD ve Rusya'ya çağrı: Sorumluluklarını yerine getirmelerini bekliyoruz İzmir'deki renkli Atatürk heykeli kaldırıldı Şırnak'taki patlamada kadın bomba imha uzmanı Astsubay Esma Çevik ve Uzman Çavuş Kemal Sayar şehit düştü Adalet Bakanlığı Sözcülüğüne Ertuğrul Çekin getirildi