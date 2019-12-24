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Milli Savunma Bakanı Akar: "(Pençe operasyonları) Teröristlerin inlerine girildi, girilmeye devam...
5 saat önce
Milli Savunma Bakanı Akar: "(Pençe operasyonları) Teröristlerin inlerine girildi, girilmeye devam ediliyor.
Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 10:06 Kaynak: İHA
Milli Savunma Bakanı Akar: "(Pençe operasyonları) Teröristlerin inlerine girildi, girilmeye devam ediliyor. O hainlerin inleri başlarına yıkıldı, yıkılacak. Hiçbir şekilde bunların kurtuluşu yok" - ANKARA
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