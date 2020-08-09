Milli Savunma Bakanı Akar: "Pençe Operasyonları kapsamında bugüne kadar 83 terörist etkisiz hale... - Son Dakika

Milli Savunma Bakanı Akar: "Pençe Operasyonları kapsamında bugüne kadar 83 terörist etkisiz hale getirildi."

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2020 17:37

Kaynak: AA

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