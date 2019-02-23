Milli Savunma Bakanı Akar: "(Pentagon'daki Temasları) Suriye'den Çekilme Sırasında Herhangi Bir...
1 saat önce
Milli Savunma Bakanı Akar: "(Pentagon'daki temasları) Suriye'den çekilme sırasında herhangi bir otorite boşluğu bırakılmaması hususunu hatırlattık."
Milli Savunma Bakanı
Akar: "(Pentagon'daki temasları) Suriye
'den çekilme sırasında herhangi bir otorite boşluğu bırakılmaması hususunu hatırlattık."
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Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 10:39 Kaynak: AA
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