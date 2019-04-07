Son Dakika Haberleri: Milli Savunma Bakanı Akar, "Pilotaj Eğitimi Bröve ve Diploma Töreni"Ne Katıldı

Milli Savunma Bakanı Akar, "Pilotaj Eğitimi Bröve ve Diploma Töreni"Ne Katıldı

1 saat önce

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Çiğli 2. Ana Jet Üs Komutanlığında düzenlenen, "Pilotaj Eğitimi Bröve ve diploma Töreni"ne katıldı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Çiğli 2. Ana Jet Üs Komutanlığında düzenlenen, "Pilotaj Eğitimi Bröve ve diploma Töreni"ne katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 08:17 Kaynak: AA

Çiğli, Hulusi Akar, Güncel
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