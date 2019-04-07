Milli Savunma Bakanı Akar, "Pilotaj Eğitimi Bröve ve Diploma Töreni"Ne Katıldı
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Çiğli 2. Ana Jet Üs Komutanlığında düzenlenen, "Pilotaj Eğitimi Bröve ve diploma Töreni"ne katıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 08:17 Kaynak: AA
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