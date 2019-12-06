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Milli Savunma Bakanı Akar, PN MİLGEM İmza Töreni'ne katıldı (1)
6 saat önce
Pakistan MİLGEM Projesi imza töreni Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın konuşması ANKARA - Askeri Fabrika ve Tersane İşletme AŞ (ASFAT), Türk savunma sanayisinin tek kalemdeki en büyük ihracatı olan ve 4 korvetin inşasını içeren Pakistan MİLGEM Projesi (PN MİLGEM) kapsamında, ASELSAN ve...
Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 06:21 Kaynak: AA
Pakistan MİLGEM Projesi imza töreni
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın konuşması ANKARA - Askeri Fabrika ve Tersane İşletme AŞ (ASFAT), Türk savunma sanayisinin tek kalemdeki en büyük ihracatı olan ve 4 korvetin inşasını içeren Pakistan MİLGEM Projesi (PN MİLGEM) kapsamında, ASELSAN ve HAVELSAN ile savaş sistemleri tedariki ve entegrasyonuna yönelik sözleşme imzaladı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, imza törenine katıldı.
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