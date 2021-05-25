Milli Savunma Bakanı Akar, Polonyalı mevkiidaşı Blaszczak ile bir araya geldi - Son Dakika

- Milli Savunma Bakanı Akar, Polonyalı mevkiidaşı Blaszczak ile bir araya geldi

ANKARA - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak ile görüştü. Polonya'ya ihraç edilecek SİHA'ların damga vurduğu görüşmede konuk Bakan, "Bu SİHA'lar çok iyi. En önemlisi de bunlar denenmiş ve başarısı kanıtlanmış sistemlerdir. Polonya savunma sistemine çok büyük katkıları olacağından eminim" dedi. Bakan Akar da "Sadece Türkiye'de değil, aynı zamanda yurt dışında da çeşitli alanlarda denenmiş bir savunma sanayi ürünü" ifadesini kullandı.

"Türkiye ile Polonya arasında çok köklü geçmişimiz, uzun bir tarihimiz var"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Polonya Savunma Bakanı Blaszczak'ı, Milli Savunma Bakanlığında askeri törenle karşıladı. Tören mangasını selamlayan Polonyalı Bakan Blaszczak daha sonra Bakanlık Şeref Defteri'ni imzaladı. Baş başa yapılan görüşmenin ardından Bakan Akar ve Blaszczak heyetler arası görüşmeye başkanlık etti. Görüşmelerin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Bakan Akar sözlerine, "değerli dostum!" diyerek hitap ettiği Blaszczak'ı ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek başladı.

Bakan Akar, görüşmelerin son derece olumlu ve yapıcı geçtiğini belirterek "Türkiye ile Polonya arasında çok köklü geçmişimiz, uzun bir tarihimiz var" diye konuştu.

İki ülke arasındaki "dostluk ve müttefiklik" ilişkisine vurgu yapan Bakan Akar, şunları söyledi:

"Hem iki ülke hem de NATO ilişkileri bakımından son derece olumlu ve yapıcı bir ilişki içindeyiz. Dünkü görüşmelerde Cumhurbaşkanlarımızın çizdiği çerçevede biz de Savunma Bakanları olarak ülkelerimiz, silahlı kuvvetlerimiz için ne yapabileceğimiz konusunda ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularını dün ve bugün etraflıca görüşme fırsatı bulduk. Bir taraftan askeri, eğitim, iş birliği konularındaki faaliyetlerimizi geliştirmeye çalışırken diğer taraftan da iki ülkenin potansiyelini etkin bir şekilde kullanmak suretiyle savunma sanayi konusundaki iş birliğimizi geliştirme gayreti içindeyiz. Başta İHA'larımız olmak üzere savunma sanayi konusunda kendini ispatlamış savunma sanayi ürünlerimiz var."

Bu konuda da karşılıklı görüşerek iş birliğini geliştireceklerini, tedarik çalışmalarını sürdüreceklerini ifade eden Bakan Akar, "NATO'nun Türkiye'ye yönelik güvence tedbirleri çerçevesinde Polonya'nın ülkemize vermiş olduğu destek bizim için gerçekten önemli ve anlamlı. Polonya tarafından Türkiye'ye gönderilen deniz karakol uçağı da bu iş birliğimiz konusunda önemli bir simge, göstergedir" diye konuştu.

Bu konuda Konuk Bakan Blaszczak'a bir kez daha teşekkürlerini ileten Bakan Akar, şunları kaydetti:

"Biz de buna karşılık olarak, ilişkilerimizin diğer bir boyutu da Baltık Hava Polisliği konusunda elimizden gelen gayreti gösterip desteği sağlıyoruz. Bu manada arkadaşlarımız gerekli teknik çalışmaları yaptı. Orada unsurlarımızın konuşlandırılması, hava polisliği faaliyetini ifa etmeleri için gerekli çalışmalarımız yapıldı. Önümüzdeki dönemde bunlar gerçekleştirilecek. Hem tarihi derin geçmişi hem de NATO müttefiki iki ülke olarak Cumhurbaşkanlarımızın çizdiği çerçevede askeri eğitim, iş birliği ve çerçeve anlaşmalarının gösterdiği yolda karşılıklı olarak görüşerek ilişkilerimizin önümüzdeki dönemde askeri eğitim, iş birliği ve savunma sanayi konularında daha ileri seviyelere çıkacağına bütün kalbimle inanıyorum. Yaptığımız görüşmelere bağlı olarak önümüzdeki günlerde atacağımız adımlarla ülkelerimiz ve silahlı kuvvetlerimizle hem bölge hem de NATO'nun daha da güçlü ve kuvvetli şekilde savunma görevlerini yapabilmesi için katkılarımızı sürdüreceğimizi bir kez daha ifade etmek istiyorum."

Polonya Savunma Bakanı Blaszczak

Polonya Savunma Bakanı Blaszczak da "dostum" olarak nitelendirdiği Bakan Akar'a sıcak karşılama ve ev sahipliğinden dolayı teşekkür ederek konuşmasına başladı.

Dün imzalanan sözleşmeleri hatırlatan Polonyalı Blaszczak, "Bu şekilde, bu hızda gidersek birlikte yapamayacağımız bir iş yok diye düşünüyorum. Cumhurbaşkanlarımız güvenlik ve savunma konusunda genel bir görüşme yaptılar, belli bir çerçeve çizdiler. Bizim görevimiz bu çerçeveleri gerçek ihtiyaçlarla doldurmak ve bu işi tamamlamaktır" dedi.

Polonya askerinin Türkiye'deki bazı NATO komutanlıklarında, Türk askerinin de Polonya'daki bazı NATO birimlerinde görev yaptığını aktaran Bakan Blaszczak, şunları söyledi:

"Yakın zamanda Türk Askeri Birliği Polonya'da hava polisliği görevine başlayacak. Görüşmelerimizde hem ülkelerimize hem de tüm NATO ittifakına karşı tehditlere yönelik neler yapabileceğimizi de ele aldık. Görüşmelerin neticesinde bir katkımız olacaktır, zaten hedefimiz de budur. Dün, 'Bayraktar İnsansız Hava Araçları'nı satın almak konusunda sözleşme imzaladığımız için çok memnunum. Bu SİHA'lar çok iyi. En önemlisi de bunlar denenmiş ve başarısı kanıtlanmış sistemlerdir. Polonya savunma sistemine çok büyük katkıları olacağından eminim."

"Gerçek bir silah ve gerçek mühimmat taşıyan ve hedefi vurabilen bir silah"

Türkiye'den satın alınan SİHA'larla ilgili olarak ise konuk Bakan Blaszczak, şu açıklamalarda bulundu:

"Gerçek bir silah ve gerçek mühimmat taşıyan ve hedefi vurabilen bir silahtır. Önemli olan ise askeri olarak denenmiş ve kendini kanıtlamıştır. SİHA'ların alımı konusunda 6'şar 4 takım halinde toplam 24 adet için anlaşma imzalandı. Bunlar sadece boş ekipman değil, mühimmatları, lojistik destek ve personelin eğitimi dahil. Ayrıca bugünkü ve dünkü görüşmeler sırasında diğer askeri teçhizatın alımı konusunda da potansiyellerimizi değerlendirdik ve bu konuda yapabileceklerimizin olduğunu tespit ettik."

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da bu konuya ilişin, "Bu sadece Türkiye'de değil, aynı zamanda yurt dışında da çeşitli alanlarda denenmiş bir savunma sanayi ürünü. Dolayısıyla bu konuda herkes savunma sanayi ürünü İHA'ların, SİHA'ların başarısı konusunda mutabık. Bunda hiçbir şüphe yok" ifadelerini kullandı.

Basın toplantısının sonunda Bakan Blaszczak, Bakan Akar'a gösterdiği yakın ilgiden dolayı bir kez daha teşekkür ederek onu Polonya'ya davet etti.