Milli Savunma Bakanı Akar, resmi temaslarda bulunmak üzere Romanya'ya gitti - Son Dakika
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Milli Savunma Bakanı Akar, resmi temaslarda bulunmak üzere Romanya'ya gitti

02.06.2022 08:47
Milli Savunma Bakanı Akar, resmi temaslarda bulunmak üzere Romanya'ya gitti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Org. Yaşar Güler ile resmi temaslarda bulunmak üzere Romanya'nın başkenti Bükreş'e gitti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Org. Yaşar Güler ile resmi temaslarda bulunmak üzere Romanya'nın başkenti Bükreş'e gitti.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Org. Yaşar Güler ile resmi temaslarda bulunmak üzere Romanya'nın başkenti Bükreş'e gitti" denildi.

(Hidayet Türkyılmaz-İHA)

Milli Savunma Bakanı Akar, resmi temaslarda bulunmak üzere Romanya'ya gitti
Milli Savunma Bakanı Akar, resmi temaslarda bulunmak üzere Romanya'ya gitti
Milli Savunma Bakanı Akar, resmi temaslarda bulunmak üzere Romanya'ya gitti
Milli Savunma Bakanı Akar, resmi temaslarda bulunmak üzere Romanya'ya gitti

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Bakan Akar, resmi temaslarda bulunmak üzere Romanya'ya gitti Bakan Akar, resmi temaslarda bulunmak üzere Romanya'ya gitti
Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Milli Savunma Bakanı Akar, resmi temaslarda bulunmak üzere Romanya'ya gitti - Son Dakika


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