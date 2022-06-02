Milli Savunma Bakanı Akar, Romanya Başbakanı Ciuca ile görüştü - Son Dakika
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Milli Savunma Bakanı Akar, Romanya Başbakanı Ciuca ile görüştü

02.06.2022 18:49
Milli Savunma Bakanı Akar, Romanya Başbakanı Ciuca ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Romanya Başbakanı Nicolae Ciuca ile görüştü.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Romanya Başbakanı Nicolae Ciuca ile görüştü.

Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile geldiği Bükreş'teki temaslarını sürdürüyor.

Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Werner Iohannis ve Romanya Savunma Bakanı Vasile Dincu ile görüşen Akar, daha sonra Başbakanlığa geçerek, Romanya Başbakanı Ciuca ile bir araya geldi.

İkili ve bölgesel savunma güvenlik başlıklarının yanı sıra askeri eğitim iş birliği ile savunma sanayi konularının ele alındığı görüşmenin, olumlu ve yapıcı geçtiği belirtildi.

Görüşmede, Akar tarafından iki ülke arasında askeri eğitim iş birliği alanlarındaki faaliyetlerin artarak devam etmesinin gerekliliği ifade edildi, Türkiye ve önemli bir müttefiki olan Romanya'nın Avrupa güvenliğine sunduğu katkılara dikkat çekildi.

Akar, görüşmede ayrıca Karadeniz'de bölgesel sahiplik ilkesi çerçevesinde barış ve istikrar ile Montrö rejiminin korunmasına vurgu yaptı. Rusya ve Ukrayna arasında ateşkesin bir an önce ilan edilmesi, insani yardımların devam etmesi ve gerginliğin azaltılmasının önemini anlatan Akar, FETÖ ile mücadelede destek ve iş birliğinin öneminin de altını çizdi.

Bakan Akar'ın yeni görevinden dolayı tebrik ettiği Başbakan Ciuca da Hulusi Akar'ı Romanya'da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Görüşmeye, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Romanya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Daniel Petrescu ile Türkiye'nin Bükreş Büyükelçisi Füsun Aramaz da katıldı.

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Kaynak: AA

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