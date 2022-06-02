Milli Savunma Bakanı Akar Romanya'da - Savunma Bakanı Vasile Dincu ile görüşme - Son Dakika
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Milli Savunma Bakanı Akar Romanya'da - Savunma Bakanı Vasile Dincu ile görüşme

02.06.2022 15:36

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Romanya Savunma Bakanı Vasile Dincu ile görüştü.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Romanya Savunma Bakanı Vasile Dincu ile görüştü.

Bakan Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile resmi ziyaretlerde bulunmak üzere Romanya'nın başkenti Bükreş'e geldi.

Romanya Savunma Bakanlığını ziyaret eden Akar, askeri törenle karşılandı. Bando tarafından ulusal marşların çalınmasının ardından Bakan Akar, tören birliğini Rumence selamladı.

Törenin ardından baş başa görüşen Akar ve Dincu, daha sonra heyetler arası görüşmelere başkanlık etti.

Görüşmelerde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile Romanya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Daniel Petrescu da yer alırken, iki komutan, öncesinde baş başa görüşme gerçekleştirdi.

İkili ve bölgesel konuların yanı sıra askeri eğitim iş birliği ile savunma sanayii konularında görüş alışverişinde bulunulan görüşmelerde Akar, Karadeniz güvenliği çerçevesinde bölgesel sahiplik ilkesi, Montrö Sözleşmesi hükümlerine uyum, kıyıdaş devletlerle iş birliği ve askeri gerginliklerin önlenmesinin önemine vurgu yaptı.

Bakan Akar ayrıca Rusya ve Ukrayna arasında ateşkesin bir an önce ilanı, gerginliğin azaltılması, insani yardımlar ile diplomatik çabalara devam edilmesinin gerekliliğini ifade ederken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu konudaki çabalarına dikkati çekti.

Görüşmelerin ardından Bakanlık Şeref Defteri'ni de imzalayan Bakan Akar, şunları söyledi:

"Resmi görüşmeler yapmak üzere Romanya'da bulunmaktan ve Romanya Savunma Bakanlığını ziyaret etmekten büyük memnuniyet duydum. Türkiye ve Romanya arasında kökleri tarihe dayanan stratejik seviyede güçlü, siyasi, ekonomik ve kültürel bağlar bulunmaktadır.

Küresel ve bölgesel düzeyde belirsizlik, risk, tehdit ve tehlikelerin arttığı bir dönemde dost ve kardeş müttefikimiz Romanya ile aramızdaki askeri eğitim iş birliği alanındaki dayanışma, çok daha önemli hale gelmiştir. İlişkilerimizin ve iş birliğimizin, önümüzdeki dönemde başta savunma ve güvenlik olmak üzere hemen her alanda, çok daha ileri seviyelere ulaşacağına inanıyorum."

Romanya Savunma Bakanı Dincu'ya, gösterdiği misafirperverlikten dolayı teşekkür eden Akar, "Kahramanlar Günü dolayısıyla da Romanya'nın ve Rumen halkının egemenlik ve bağımsızlığı için hayatını feda eden tüm Rumen kahramanlarını saygıyla anıyorum." ifadesini kullandı.

Milli Savunma Bakanı Akar Romanya'da - Savunma Bakanı Vasile Dincu ile görüşme
Milli Savunma Bakanı Akar Romanya'da - Savunma Bakanı Vasile Dincu ile görüşme
Milli Savunma Bakanı Akar Romanya'da - Savunma Bakanı Vasile Dincu ile görüşme
Milli Savunma Bakanı Akar Romanya'da - Savunma Bakanı Vasile Dincu ile görüşme
Milli Savunma Bakanı Akar Romanya'da - Savunma Bakanı Vasile Dincu ile görüşme
Milli Savunma Bakanı Akar Romanya'da - Savunma Bakanı Vasile Dincu ile görüşme
Milli Savunma Bakanı Akar Romanya'da - Savunma Bakanı Vasile Dincu ile görüşme
Milli Savunma Bakanı Akar Romanya'da - Savunma Bakanı Vasile Dincu ile görüşme
Milli Savunma Bakanı Akar Romanya'da - Savunma Bakanı Vasile Dincu ile görüşme
Milli Savunma Bakanı Akar Romanya'da - Savunma Bakanı Vasile Dincu ile görüşme
Milli Savunma Bakanı Akar Romanya'da - Savunma Bakanı Vasile Dincu ile görüşme
Milli Savunma Bakanı Akar Romanya'da - Savunma Bakanı Vasile Dincu ile görüşme
Milli Savunma Bakanı Akar Romanya'da - Savunma Bakanı Vasile Dincu ile görüşme
Milli Savunma Bakanı Akar Romanya'da - Savunma Bakanı Vasile Dincu ile görüşme
Milli Savunma Bakanı Akar Romanya'da - Savunma Bakanı Vasile Dincu ile görüşme
Milli Savunma Bakanı Akar Romanya'da - Savunma Bakanı Vasile Dincu ile görüşme
Milli Savunma Bakanı Akar Romanya'da - Savunma Bakanı Vasile Dincu ile görüşme
Milli Savunma Bakanı Akar Romanya'da - Savunma Bakanı Vasile Dincu ile görüşme
Milli Savunma Bakanı Akar Romanya'da - Savunma Bakanı Vasile Dincu ile görüşme
Milli Savunma Bakanı Akar Romanya'da - Savunma Bakanı Vasile Dincu ile görüşme
Milli Savunma Bakanı Akar Romanya'da - Savunma Bakanı Vasile Dincu ile görüşme
Milli Savunma Bakanı Akar Romanya'da - Savunma Bakanı Vasile Dincu ile görüşme
Milli Savunma Bakanı Akar Romanya'da - Savunma Bakanı Vasile Dincu ile görüşme
Milli Savunma Bakanı Akar Romanya'da - Savunma Bakanı Vasile Dincu ile görüşme
Milli Savunma Bakanı Akar Romanya'da - Savunma Bakanı Vasile Dincu ile görüşme

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Politika, Güncel, Son Dakika

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