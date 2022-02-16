Üye Girişi
Milli Savunma Bakanı Akar, Romanya Savunma Bakanı Dincu ile görüştü - Son Dakika

Milli Savunma Bakanı Akar, Romanya Savunma Bakanı Dincu ile görüştü

16.02.2022 16:37

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO Karargahı'nda Romanya Savunma Bakanı Vasile Dincu ile görüştü.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO Karargahı'nda Romanya Savunma Bakanı Vasile Dincu ile görüştü.

NATO Karargahı'ndaki görüşmede, ikili ve bölgesel güvenlik ve savunma konuları ile savunma sanayisinde iş birliği imkanları ele alındı. Görüşmede, Romanya'nın Türkiye'nin önemli bir müttefiki olduğunu, Türkiye ve Romanya arasında askeri eğitim ve diğer iş birliği alanlarında atılacak adımların bulunduğunu, Karadeniz'in bir barış denizi olarak kalmasının ve Montrö rejiminin korunmasının önemine vurgu yapıldığı kaydedildi.

Milli Savunma Bakanı Akar, Romanya Savunma Bakanı Dincu ile görüştü
Milli Savunma Bakanı Akar, Romanya Savunma Bakanı Dincu ile görüştü
Milli Savunma Bakanı Akar, Romanya Savunma Bakanı Dincu ile görüştü

YORUMLAR
500

Romanya, Belçika, Brüksel, Milli, Dünya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Milli Savunma Bakanı Akar, Romanya Savunma Bakanı Dincu ile görüştü - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
16:39 Yeni tedavi yöntemiyle dünyada HIV virüsünü yenen 3'üncü kişi oldu
16:37 Gündemin zirvesindeki Murat Sancak yayına katıldı, sosyal medya ayağa kalktı!
16:35 Savaş çıkacak mı? Ukraynalı gençler, siper kazarak Putin'i durduracaklarını sanıyor
16:35 Köpekbalığı denizde yüzen adamı yedi, çevredekiler sadece izleyebildi!
16:14 Fatih Altaylı: Atatürk'ün elini ayağını öpseniz yeridir
16:08 Yavuz Seçkin'den olay itiraf: Çok kişinin ayağını kaydırdım
16:05 KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: HDP aday çıkarırsa cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kalır, riskler de artar!
16:05 Merkez Bankası yarın faiz kararını açıklayacak! İşte ekonomistlerin son tahminleri
16:01 64 milyonun sadece 20 milyonu kayıtlı ve tam zamanlı çalışıyor!
15:49 Metin Gürcan hakkında düzenlenen iddianame kabul edildi! 35 yıl hapsi istendi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2022 16:53:21. #1.13#
SON DAKİKA: Milli Savunma Bakanı Akar, Romanya Savunma Bakanı Dincu ile görüştü - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement