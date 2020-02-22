Milli Savunma Bakanı Akar Rus mevkidaşı ile görüştü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Milli Savunma Bakanı Akar Rus mevkidaşı ile görüştü - Son Dakika

Milli Savunma Bakanı Akar Rus mevkidaşı ile görüştü

6 saat önce

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanı Akar Rus mevkidaşı ile görüştü, System.String[]

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.


Milli Savunma Bakanı Akar, Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bakan Akar ve Şoygu arasındaki telefon görüşmesinde İdlib'de sorunun çözümüne yönelik karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. - ANKARA

Hulusi Akar, Rusya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 04:50 Kaynak: İHA
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