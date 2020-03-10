Milli Savunma Bakanı Akar, Rus mevkidaşı ile görüştü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Milli Savunma Bakanı Akar, Rus mevkidaşı ile görüştü - Son Dakika

Milli Savunma Bakanı Akar, Rus mevkidaşı ile görüştü

1 saat önce

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanı Akar, Rus mevkidaşı ile görüştü, System.String[]

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bakan Akar ve Şoygu arasındaki telefon görüşmesinde İdlib'de ateşkesin kalıcı olması ve bu suretle akan kanın durdurularak yüzde 81'i kadın ve çocuk olan, yerlerinden yurtlarından edilen 1 milyonun üzerinde masum insanın dönüşleri için ortamın sağlanmasına yönelik karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Görüşmede ayrıca ateşkesin kalıcı hale gelmesi, mutabakatlardan doğan sorumlulukların yerine getirilmesi ve bu suretle bölgede barış ve istikrarın hakim olması için gayretlerin sürdürülmesi yönündeki kararlılık vurgulandı.

(Mehmet Kalay/İHA)

Hulusi Akar, Rusya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 09:50 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Milli Savunma Bakanı Akar, Rus mevkidaşı Şoygu ile telefonda görüştü
Rus Parlamentosu Putin'in görev süresini uzatacak düzenlemeyi onayladı Ali Babacan, oy birliği ile DEVA Partisi'nin Genel Başkanı seçildi AK Parti'den DEVA Partisi'ne geçen Hasan Karal için Rize'de gıyabi cenaze namazı kılınacak

Son Dakika Haberleri
22:57 Adrasan'da kaçak yapıların yıkımı başladı
22:56 TRABZON Şehidin balmumu heykeli annesine hediye edildi
22:55 Giresun'da örtü yangını
22:55 Koronavirüsü nedeniyle Batı Şeria ile Ürdün arasındaki sınır kapısı kapatıldı
22:52 Katar ve Tunus'ta koronavirüs vakaları artıyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2020 23:01:06. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Milli Savunma Bakanı Akar, Rus mevkidaşı ile görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]