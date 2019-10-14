Son Dakika Haberleri: Milli Savunma Bakanı Akar, Rus mevkidaşı Sergey ile görüştü
Son Dakika Politika Milli Savunma Bakanı Akar, Rus mevkidaşı Sergey ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Akar, Rus mevkidaşı Sergey ile görüştü

33 dakika önce

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanı Akar, Rus mevkidaşı Sergey ile görüştü, System.String[]

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.


Milli Savunma Bakanı Akar, Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Şoygu ile telefonda görüştü. Görüşmede iki bakan başta Suriye olmak üzere savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulundu. - ANKARA

Hulusi Akar, Rusya, Politika

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 06:46 Kaynak: İHA
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