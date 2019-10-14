Milli Savunma Bakanı Akar, Rus mevkidaşı Sergey ile görüştü
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 06:46 Kaynak: İHA
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Milli Savunma Bakanı Akar, Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Şoygu ile telefonda görüştü. Görüşmede iki bakan başta Suriye olmak üzere savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulundu. - ANKARA
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