Milli Savunma Bakanı Akar, Rus mevkidaşı Şoygu ile telefonda görüştü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Milli Savunma Bakanı Akar, Rus mevkidaşı Şoygu ile telefonda görüştü - Son Dakika

Milli Savunma Bakanı Akar, Rus mevkidaşı Şoygu ile telefonda görüştü

6 saat önce

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanı Akar, Rus mevkidaşı Şoygu ile telefonda görüştü, System.String[]

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede İdlib konusu ele alındı.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar arasında bir telefon görüşmesi gerçekleşti. Görüşmede, İdlib gerginliği azaltma bölgesindeki durumun istikrara kavuşturulmasına ilişkin mutabakata ek protokolün uygulanması konusu ele alındı" ifadeleri kullanıldı.

(İHA)

Hulusi Akar, Rusya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 09:35 Kaynak: İHA
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