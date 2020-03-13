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Milli Savunma Bakanı Akar: "Rusya ile müşterek koordinasyon merkezleri kurulacak ve buradaki...
7 saat önce
Milli Savunma Bakanı Akar: "Rusya ile müşterek koordinasyon merkezleri kurulacak ve buradaki faaliyetler birlikte yönetilecek.
Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 03:04 Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanı Akar: "Rusya ile müşterek koordinasyon merkezleri kurulacak ve buradaki faaliyetler birlikte yönetilecek."
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