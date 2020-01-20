Milli Savunma Bakanı Akar, Rusya Savunma Bakanı Şoygu ile telefonda görüştü - Son Dakika

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Akar ile Şoygu görüşmesinde, İdlib ve Libya başta olmak üzere, iki ülkeyi ilgilendiren bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi.