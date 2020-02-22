Son Dakika › Politika › Milli Savunma Bakanı Akar, Rusya Savunma Bakanı Şoygu ile telefonda görüştü - Son Dakika
Milli Savunma Bakanı Akar, Rusya Savunma Bakanı Şoygu ile telefonda görüştü
6 saat önce
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 04:46 Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Bakanlığın Twitter adresinden yapılan açıklamada, Akar ve Şoygu arasındaki telefon görüşmesinde, İdlib'de sorunun çözümüne yönelik karşılıklı görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi.
Son Dakika İçişleri Bakanlığı'nda e-Başvuru dönemi başladı! Kadınlar soyadı değişikliklerini e-Devlet'ten yapabilecek Abdullah Gül'ün Gezi Parkı'yla ilgili sözlerine AK Parti'den ilk tepki Süleyman Soylu'dan geldi Abdullah Gül, Gezi olayları sözleriyle ilgili kendisine tepki gösteren Bakan Soylu'ya yanıt verdi İletişim Başkanı Altun'dan "İdlib" açıklaması Açıklaması